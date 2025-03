GoPro Aktie News: GoPro am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von GoPro legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 0,775 USD.

Die GoPro-Aktie konnte um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 0,775 USD. Kurzfristig markierte die GoPro-Aktie bei 0,775 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 0,760 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 53.685 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 23.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,390 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 208,427 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,639 USD. Dieser Wert wurde am 12.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 17,499 Prozent wieder erreichen.

GoPro veröffentlichte am 06.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GoPro -0,02 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 200,88 Mio. USD, gegenüber 295,42 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,00 Prozent präsentiert.

Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,046 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

