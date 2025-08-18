DAX24.427 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,85 -0,6%Dow45.013 +0,2%Nas21.424 -1,0%Bitcoin97.788 -1,9%Euro1,1671 +0,1%Öl66,13 -0,5%Gold3.326 -0,1%
Notierung im Fokus

GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Nachmittag tiefer

19.08.25 16:09 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die GoPro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 1,39 USD ab.

Um 15:51 Uhr ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 1,39 USD. Die Abwärtsbewegung der GoPro-Aktie ging bis auf 1,39 USD. Bei 1,43 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der GoPro-Aktie belief sich zuletzt auf 154.016 Aktien.

Bei 2,37 USD erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 70,50 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 71,35 Prozent würde die GoPro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten GoPro-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 11.08.2025 hat GoPro die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,31 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 152,64 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,130 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

