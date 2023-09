GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 3,48 USD.

Werte in diesem Artikel

Die GoPro-Aktie notierte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 3,48 USD. Das Tagestief markierte die GoPro-Aktie bei 3,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,51 USD. Zuletzt wechselten 62.439 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,57 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 89,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,38 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 03.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 241,02 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 250,69 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,190 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

GoPro-Aktie an der NASDAQ im Sinkflug: GoPro schreibt rote Zahlen

Ausblick: GoPro legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: GoPro legt Quartalsergebnis vor