GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro am Donnerstagnachmittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Die GoPro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 2,70 USD.

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 2,70 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die GoPro-Aktie bei 2,70 USD. Bei 2,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 153.838 GoPro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,57 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 143,78 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 19.10.2023 Kursverluste bis auf 2,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

GoPro ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,08 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 241,02 USD, gegenüber 250,69 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,86 Prozent präsentiert.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,190 USD je GoPro-Aktie.

