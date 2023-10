GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Vormittag um Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von GoPro. Bei der GoPro-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BX World-Handel hat das Papier einen Wert von 2,46 CHF.

Bei der GoPro-Aktie ließ sich um 09:02 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BX World-Handel hat das Papier einen Wert von 2,46 CHF. In der Spitze gewann die GoPro-Aktie bis auf 2,46 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die GoPro-Aktie bis auf 2,46 CHF. Mit einem Wert von 2,46 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das BX World-Volumen auf 92 GoPro-Aktien.

Am 18.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,18 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GoPro-Aktie derzeit noch 110,48 Prozent Luft nach oben. Am 19.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 2,46 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 03.08.2023 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 241,02 USD – eine Minderung von 3,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 250,69 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte GoPro am 07.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von GoPro rechnen Experten am 31.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,190 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie: Börsenexperte Jim Cramer warnt vor Höhepunkt bei KI - sieht bei Microsoft aber noch Potenzial

GoPro-Aktie an der NASDAQ im Sinkflug: GoPro schreibt rote Zahlen

Ausblick: GoPro legt Quartalsergebnis vor