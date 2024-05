GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro am Montagnachmittag ins Plus

GoPro im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GoPro. Zuletzt wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 1,63 USD nach oben.

Um 15:50 Uhr wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 1,63 USD nach oben. Bei 1,64 USD erreichte die GoPro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1,64 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56.530 GoPro-Aktien.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,45 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 173,54 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,59 USD ab. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 2,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 07.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat GoPro 155,47 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 174,72 Mio. USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,277 USD je GoPro-Aktie.

