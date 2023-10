GoPro Aktie News: GoPro wird am Freitagnachmittag ausgebremst

GoPro im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 2,65 USD.

Um 16:07 Uhr ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 2,65 USD. Bei 2,64 USD markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 2,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 125.216 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 6,57 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 59,65 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 2,62 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 1,17 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 03.08.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,86 Prozent auf 241,02 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250,69 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem GoPro-Verlust in Höhe von -0,190 USD je Aktie aus.

