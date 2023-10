GoPro Aktie News: GoPro am Vormittag mit roter Tendenz

Kurs der GoPro

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 2,50 EUR.

Die GoPro-Aktie musste um 09:14 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 2,50 EUR. Die GoPro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,50 EUR ab. Den BMN-Handel startete das Papier bei 2,51 EUR. Der Tagesumsatz der GoPro-Aktie belief sich zuletzt auf 200 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,00 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 139,84 Prozent hinzugewinnen. Am 19.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 2,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

GoPro ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 241,02 USD – das entspricht einem Minus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,69 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,190 USD je GoPro-Aktie.

