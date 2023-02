GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagvormittag nahezu unbewegt

Aktien in diesem Artikel GoPro 5,26 EUR

Die GoPro-Aktie kam im Frankfurt-Handel um 08:01 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die GoPro-Aktie bei 5,26 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die GoPro-Aktie bis auf 5,26 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 5,26 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GoPro-Aktie derzeit noch 39,78 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 4,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 18,28 Prozent Luft nach unten.

Am 02.02.2023 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat GoPro im vergangenen Quartal 321,02 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GoPro 391,15 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je GoPro-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,311 USD fest.

