GoPro Aktie News: GoPro am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie

GoPro im Fokus

Die Aktie von GoPro hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der GoPro-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 2,26 USD.

Werte in diesem Artikel

Die GoPro-Aktie wies um 16:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 2,26 USD. In der Spitze legte die GoPro-Aktie bis auf 2,29 USD zu. In der Spitze fiel die GoPro-Aktie bis auf 2,21 USD. Bei 2,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Der Tagesumsatz der GoPro-Aktie belief sich zuletzt auf 229.331 Aktien.

Am 22.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,63 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 149,28 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 2,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 2,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten GoPro-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat GoPro 295,42 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 321,02 USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte GoPro am 09.05.2024 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,104 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

NASDAQ-Wert GoPro-Aktie sackt zweistellig ab: GoPro schließt Gesamtjahr 2023 mit Verlust ab

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal