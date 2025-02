GoPro Aktie News: GoPro am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 0,811 USD.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 0,811 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GoPro-Aktie bisher bei 0,811 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 0,835 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 62.630 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,415 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 197,707 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. Bei 0,771 USD fiel das Papier am 13.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,005 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

Am 06.02.2025 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ein EPS von -0,02 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 200,88 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 32,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 295,42 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte GoPro am 13.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GoPro-Aktie in Höhe von 0,046 USD im Jahr 2025 aus.

