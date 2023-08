GoPro Aktie News: GoPro gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von GoPro gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 3,80 USD nach oben.

Um 16:08 Uhr ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 3,80 USD. Im Tageshoch stieg die GoPro-Aktie bis auf 3,81 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,74 USD. Bisher wurden heute 269.186 GoPro-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 6,57 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 72,89 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2023 bei 3,52 USD. Mit einem Kursverlust von 7,37 Prozent würde die GoPro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 04.08.2023 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 241,02 USD – das entspricht einem Minus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,69 USD in den Büchern gestanden hatten.

GoPro wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,189 USD je GoPro-Aktie.

