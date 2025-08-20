GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro am Nachmittag ins Minus

GoPro im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 1,22 USD.

Die GoPro-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 1,22 USD abwärts. Der Kurs der GoPro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,18 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,21 USD. Zuletzt wechselten 82.084 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,37 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 95,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 205,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass GoPro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GoPro 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 11.08.2025. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,31 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 152,64 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GoPro-Verlust in Höhe von -0,130 USD je Aktie aus.

