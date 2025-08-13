GoPro Aktie News: GoPro zeigt sich am Freitagabend freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von GoPro zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die GoPro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 1,23 USD.

Die GoPro-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 1,23 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GoPro-Aktie bisher bei 1,26 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,22 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 216.912 GoPro-Aktien.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 2,37 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 92,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 0,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

GoPro veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,31 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 152,64 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 186,22 Mio. USD in den Büchern gestanden.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,130 USD je GoPro-Aktie.

