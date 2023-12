Aktienkurs im Fokus

GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag höher

22.12.23 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 3,52 USD.

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 3,52 USD. Der Kurs der GoPro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,55 USD zu. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 129.938 GoPro-Aktien. Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 46,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 2,41 USD. Mit einem Kursverlust von 31,44 Prozent würde die GoPro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 07.11.2023. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte GoPro ebenfalls ein EPS von 0,19 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 294,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 305,13 USD in den Büchern gestanden. Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,193 USD je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie NASDAQ-Ttitel GoPro höher: GoPro übertrifft trotz Gewinneinbruch die Erwartungen Ausblick: GoPro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Erste Schätzungen: GoPro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com