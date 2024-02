GoPro Aktie News: GoPro am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 2,17 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die GoPro-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 2,17 USD ab. Die Abwärtsbewegung der GoPro-Aktie ging bis auf 2,15 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,19 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 231.782 GoPro-Aktien umgesetzt.

Bei 5,42 USD erreichte der Titel am 04.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 149,77 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.02.2024 bei 2,15 USD. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 0,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

GoPro gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Mit einem Umsatz von 295,42 USD, gegenüber 321,02 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,97 Prozent präsentiert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.05.2024 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,104 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

