GoPro Aktie News: GoPro zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Zuletzt sprang die GoPro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 1,71 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die GoPro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 1,71 USD. In der Spitze gewann die GoPro-Aktie bis auf 1,71 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,68 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 23.463 GoPro-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 164,04 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,68 USD. Dieser Wert wurde am 22.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,05 Prozent.

Zuletzt erhielten GoPro-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

GoPro veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,97 Prozent auf 295,42 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 321,02 Mio. USD gelegen.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. GoPro dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,104 USD je GoPro-Aktie.

