GoPro Aktie News: GoPro verteuert sich am Nachmittag

23.08.23 16:08 Uhr

Die Aktie von GoPro zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 3,81 USD.

Das Papier von GoPro konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,4 Prozent auf 3,81 USD. Im Tageshoch stieg die GoPro-Aktie bis auf 3,83 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,80 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 228.812 GoPro-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 6,57 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 72,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,52 USD erreichte der Anteilsschein am 17.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 8,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. GoPro ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,08 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 241,02 USD – das entspricht einem Abschlag von 3,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 250,69 USD erwirtschaftet worden. Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte GoPro am 02.11.2023 präsentieren. Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,189 USD je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie GoPro-Aktie an der NASDAQ im Sinkflug: GoPro schreibt rote Zahlen Ausblick: GoPro legt Quartalsergebnis vor Erste Schätzungen: GoPro legt Quartalsergebnis vor

