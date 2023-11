GoPro Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von GoPro

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,4 Prozent auf 3,50 USD ab.

Das Papier von GoPro gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 01:52 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 3,50 USD abwärts. In der Spitze büßte die GoPro-Aktie bis auf 3,54 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,59 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.440.835 GoPro-Aktien.

Bei 6,57 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 87,71 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 2,41 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,14 Prozent.

GoPro ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,55 Prozent auf 294,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 305,13 USD in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2023 -0,193 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

