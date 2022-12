GoPro Aktie News: GoPro präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Aktien in diesem Artikel GoPro 4,71 EUR

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,2 Prozent auf 4,71 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die GoPro-Aktie bei 4,71 EUR. Mit einem Wert von 4,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,61 EUR erreichte der Titel am 27.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 50,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,53 EUR fiel das Papier am 20.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

GoPro ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GoPro ein EPS von 0,34 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,64 Prozent auf 305,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 316,67 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte GoPro am 02.02.2023 präsentieren.

Experten taxieren den GoPro-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,425 USD je Aktie.

