GoPro Aktie News: GoPro gibt am Montagnachmittag ab

Die Aktie von GoPro gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 0,756 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 0,756 USD. Die GoPro-Aktie sank bis auf 0,756 USD. Bei 0,790 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 92.726 GoPro-Aktien.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 2,415 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 219,444 Prozent hinzugewinnen. Am 24.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,756 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 0,000 Prozent wieder erreichen.

Am 06.02.2025 hat GoPro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ein EPS von -0,02 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32,00 Prozent auf 200,88 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 295,42 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte GoPro am 13.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,046 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

