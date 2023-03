GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Vormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel GoPro 4,47 EUR

Die GoPro-Aktie gab im Tradegate-Handel um 08:24 Uhr um 0,1 Prozent auf 4,50 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GoPro-Aktie bisher bei 4,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,50 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 20 GoPro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2022 bei 8,95 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 49,71 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,45 EUR am 23.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

GoPro ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,93 Prozent auf 321,02 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 391,15 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte GoPro am 04.05.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,324 USD je Aktie belaufen.

