GoPro Aktie News: GoPro am Montagnachmittag stärker

So bewegt sich GoPro

Die Aktie von GoPro gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 0,852 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 0,852 USD nach oben. Bei 0,860 USD erreichte die GoPro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 0,850 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 89.441 Stück.

Am 23.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,390 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 180,549 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,639 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 24,956 Prozent Luft nach unten.

GoPro veröffentlichte am 06.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,02 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 200,88 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 295,42 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GoPro einen Gewinn von 0,046 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

