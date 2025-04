GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag auf Höhenflug

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Das Papier von GoPro legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 12,9 Prozent auf 0,613 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die GoPro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 12,9 Prozent auf 0,613 USD. Bei 0,625 USD markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,625 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 833.168 GoPro-Aktien.

Am 04.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,980 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 223,160 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 0,398 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 34,993 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je GoPro-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 06.02.2025 vor. GoPro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,02 USD je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 200,88 Mio. USD, gegenüber 295,42 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,00 Prozent präsentiert.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von GoPro rechnen Experten am 12.05.2026.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,026 USD einfahren.

