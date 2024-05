GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 1,50 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 0,3 Prozent auf 1,50 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GoPro-Aktie bisher bei 1,51 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,49 USD. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.164 Stück gehandelt.

Am 19.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 66,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,47 USD. Dieser Wert wurde am 23.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 1,67 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

GoPro ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -2,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat GoPro im vergangenen Quartal 155,47 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GoPro 174,72 Mio. USD umsetzen können.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,277 USD je GoPro-Aktie.

