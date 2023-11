GoPro Aktie News: GoPro am Vormittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von GoPro hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 3,32 EUR zeigte sich die GoPro-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Die GoPro-Aktie wies um 08:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 3,32 EUR. Die GoPro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,32 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der GoPro-Aktie ging bis auf 3,32 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 3,32 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 450 GoPro-Aktien.

Am 02.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,94 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 79,03 Prozent. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 31,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

GoPro gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 294,30 USD – das entspricht einem Abschlag von 3,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 305,13 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,193 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

