GoPro Aktie News: GoPro wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von GoPro gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GoPro-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 2,31 USD.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 2,31 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GoPro-Aktie bisher bei 2,30 USD. Mit einem Wert von 2,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 116.956 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 119,09 Prozent hinzugewinnen. Am 21.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je GoPro-Aktie.

GoPro gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 295,42 USD – eine Minderung von 7,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 321,02 USD eingefahren.

Am 09.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2024 -0,104 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

