GoPro Aktie News: Anleger setzen GoPro am Dienstagnachmittag unter Druck

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,4 Prozent auf 0,768 USD abwärts.

Die GoPro-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,4 Prozent auf 0,768 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die GoPro-Aktie bis auf 0,768 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 0,804 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 56.742 Stück.

Am 26.03.2024 markierte das Papier bei 2,375 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 209,245 Prozent wieder erreichen. Am 12.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,639 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,758 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

GoPro ließ sich am 06.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,02 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 200,88 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 32,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GoPro 295,42 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 präsentieren.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,046 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

