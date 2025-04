GoPro Aktie News: GoPro präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Im NASDAQ-Handel gewannen die GoPro-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die GoPro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 0,654 USD. Bei 0,671 USD erreichte die GoPro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,671 USD. Zuletzt wechselten 93.720 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 04.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,980 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 66,990 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,398 USD ab. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 39,061 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für GoPro-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.02.2025 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 200,88 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 295,42 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 12.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,026 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: GoPro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor