GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag schwächer

Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 2,5 Prozent auf 4,02 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die GoPro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,01 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,08 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 177.624 GoPro-Aktien.

Bei 7,05 USD markierte der Titel am 02.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,81 USD am 13.05.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.05.2023 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. GoPro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 174,72 USD – das entspricht einem Minus von 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216,71 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,140 USD je GoPro-Aktie belaufen.

