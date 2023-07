GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 3,69 EUR.

Die GoPro-Aktie notierte um 11:31 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 3,69 EUR. Das bisherige Tagestief markierte GoPro-Aktie bei 3,69 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 400 Stück.

Am 18.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 6,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,59 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 09.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,09 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 174,72 USD. Im Vorjahresviertel waren 216,71 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte GoPro am 03.08.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Experten taxieren den GoPro-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,127 USD je Aktie.

