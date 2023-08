GoPro Aktie News: GoPro am Freitagnachmittag verlustreich

Blick auf GoPro-Kurs

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 3,79 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 0,5 Prozent auf 3,79 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die GoPro-Aktie bis auf 3,80 USD. Bei 3,82 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 68.952 GoPro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 6,57 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 42,31 Prozent niedriger. Am 17.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,52 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 7,12 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 04.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 241,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 250,69 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,189 USD je GoPro-Aktie.

