GoPro Aktie News: GoPro verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von GoPro gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 3,27 USD ab.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 3,27 USD. Die GoPro-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,24 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,27 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 78.282 GoPro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 6,57 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 101,23 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2023 bei 3,24 USD. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 0,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

GoPro gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,08 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 241,02 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,69 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte GoPro am 02.11.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,190 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

