GoPro Aktie News: GoPro gewinnt am Vormittag an Boden

Die GoPro-Aktie konnte um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 5,40 EUR. Kurzfristig markierte die GoPro-Aktie bei 5,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,40 EUR.

Bei einem Wert von 8,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2022). Mit einem Zuwachs von 38,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (4,45 EUR). Mit einem Kursverlust von 21,29 Prozent würde die GoPro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

GoPro veröffentlichte am 03.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 316,67 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 305,13 USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte GoPro am 02.02.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.02.2024 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem GoPro-Gewinn in Höhe von 0,425 USD je Aktie aus.

