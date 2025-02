GoPro Aktie News: GoPro gewinnt am Nachmittag

GoPro im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 0,808 USD.

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 0,808 USD. Kurzfristig markierte die GoPro-Aktie bei 0,808 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 0,800 USD. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 149.797 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,415 USD. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 199,071 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,756 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 6,378 Prozent Luft nach unten.

Am 06.02.2025 hat GoPro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 200,88 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 295,42 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GoPro ein EPS in Höhe von 0,046 USD in den Büchern stehen haben wird.

