GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag in Grün

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 1,73 USD.

Um 15:47 Uhr stieg die GoPro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 1,73 USD. Kurzfristig markierte die GoPro-Aktie bei 1,73 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,72 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 31.339 Stück.

Am 19.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,45 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 157,68 Prozent wieder erreichen. Bei 1,68 USD fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 2,90 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 07.02.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 295,42 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 321,02 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von GoPro wird am 07.05.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,104 USD je Aktie ausweisen dürften.

