GoPro Aktie News: GoPro am Freitagmittag mit Einbußen

Um 11:45 Uhr rutschte die GoPro-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 3,72 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die GoPro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,72 EUR aus. Bei 3,73 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 2.325 GoPro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 6,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 82,25 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,50 EUR ab. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 5,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.05.2023 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,37 Prozent zurück. Hier wurden 174,72 USD gegenüber 216,71 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die GoPro-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,140 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

