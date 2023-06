GoPro Aktie News: GoPro am Montagmittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von GoPro gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 3,75 EUR.

Die GoPro-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:42 Uhr um 0,7 Prozent auf 3,75 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die GoPro-Aktie bis auf 3,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,77 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.315 GoPro-Aktien.

Am 18.08.2022 markierte das Papier bei 6,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 44,66 Prozent niedriger. Bei 3,50 EUR fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,69 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

GoPro ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ein EPS von 0,09 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 174,72 USD – das entspricht einem Minus von 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216,71 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass GoPro ein EPS in Höhe von 0,140 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

GoPro-Aktie sackt an der NASDAQ ab: GoPro enttäuscht mit höherem Verlust

Ausblick: GoPro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: GoPro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor