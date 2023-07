GoPro Aktie News: GoPro am Mittag mit Verlusten

GoPro im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,2 Prozent auf 3,64 EUR ab.

Die Aktie verlor um 10:39 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,2 Prozent auf 3,64 EUR. Das bisherige Tagestief markierte GoPro-Aktie bei 3,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,68 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 613 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GoPro-Aktie derzeit noch 86,06 Prozent Luft nach oben. Bei 3,50 EUR fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,93 Prozent.

GoPro ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. GoPro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,37 Prozent auf 174,72 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 216,71 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von GoPro rechnen Experten am 01.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,127 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

