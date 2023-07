GoPro Aktie News: GoPro am Mittwochnachmittag höher

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GoPro. Zuletzt konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,12 USD.

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 4,12 USD. Die GoPro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,17 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 4,09 USD. Bisher wurden heute 116.369 GoPro-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,91 USD. Dieser Kurs wurde am 11.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 67,75 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,81 USD. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Abschläge von 7,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.05.2023 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,09 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 174,72 USD im Vergleich zu 216,71 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der GoPro-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je GoPro-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,127 USD fest.

