DAX schließt etwas tiefer -- US-Börsen kaum bewegt -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert
So entwickelt sich GoPro

GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagabend stark gefragt

26.08.25 20:24 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagabend stark gefragt

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 13,3 Prozent auf 1,87 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
1,41 EUR 0,02 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 13,3 Prozent auf 1,87 USD nach oben. Die GoPro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,88 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,54 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.347.498 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,37 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,74 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,40 USD am 10.04.2025. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 369,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 11.08.2025 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,31 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 152,64 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GoPro einen Verlust von -0,130 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

GoPro und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Nachrichten zu GoPro

DatumMeistgelesen
Analysen zu GoPro

DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
16.03.2017GoPro HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.09.2016GoPro OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
14.01.2016GoPro BuyDougherty & Company LLC
29.10.2015GoPro OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
09.11.2016GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.12.2015GoPro NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.03.2015GoPro Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro UnderperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
09.11.2016GoPro SellDougherty & Company LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GoPro nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen