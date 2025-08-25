GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagabend stark gefragt
Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 13,3 Prozent auf 1,87 USD nach oben.
Um 20:08 Uhr wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 13,3 Prozent auf 1,87 USD nach oben. Die GoPro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,88 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,54 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.347.498 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,37 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,74 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,40 USD am 10.04.2025. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 369,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Am 11.08.2025 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,31 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 152,64 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden.
GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass GoPro einen Verlust von -0,130 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
