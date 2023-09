GoPro Aktie News: GoPro wird am Mittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 3,05 EUR abwärts.

Um 11:24 Uhr ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 3,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die GoPro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,05 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 3,07 EUR. Bisher wurden via Tradegate 130 GoPro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 95,01 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2023 bei 3,05 EUR. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 0,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 241,02 USD im Vergleich zu 250,69 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von GoPro wird am 02.11.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2023 -0,190 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie: Börsenexperte Jim Cramer warnt vor Höhepunkt bei KI - sieht bei Microsoft aber noch Potenzial

GoPro-Aktie an der NASDAQ im Sinkflug: GoPro schreibt rote Zahlen

Ausblick: GoPro legt Quartalsergebnis vor