GoPro Aktie News: GoPro gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 3,23 USD.

Die Aktie verlor um 16:07 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 3,23 USD. In der Spitze fiel die GoPro-Aktie bis auf 3,21 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,28 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 236.980 GoPro-Aktien den Besitzer.

Bei 6,57 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 103,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2023 auf bis zu 3,21 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

GoPro ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,08 USD je Aktie gewesen. GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 241,02 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,69 USD erwirtschaftet worden waren.

GoPro wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,190 USD je GoPro-Aktie.

