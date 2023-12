GoPro Aktie News: GoPro verteuert sich am Nachmittag

Kurs der GoPro

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 3,53 USD.

Die GoPro-Aktie konnte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 3,53 USD. Die GoPro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,54 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 58.043 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 6,57 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 86,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,41 USD am 31.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 31,76 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 07.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,55 Prozent auf 294,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte GoPro 305,13 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,193 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

NASDAQ-Ttitel GoPro höher: GoPro übertrifft trotz Gewinneinbruch die Erwartungen

Ausblick: GoPro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: GoPro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel