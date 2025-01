GoPro Aktie News: Anleger greifen bei GoPro am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GoPro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 1,05 USD zu.

Um 15:51 Uhr sprang die GoPro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 1,05 USD zu. Die GoPro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,05 USD. Bei 1,04 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 77.123 GoPro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.01.2024 markierte das Papier bei 3,31 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 215,24 Prozent wieder erreichen. Am 14.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,04 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,43 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten GoPro-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

GoPro ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 258,90 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 294,30 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.02.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -2,441 USD je GoPro-Aktie in den Büchern stehen.

