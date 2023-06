GoPro Aktie News: GoPro fällt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 4,07 USD.

Das Papier von GoPro befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,1 Prozent auf 4,07 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die GoPro-Aktie bis auf 4,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,07 USD. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.040 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,91 USD erreichte der Titel am 11.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 69,97 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,81 USD erreichte der Anteilsschein am 13.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 6,28 Prozent wieder erreichen.

Am 09.05.2023 hat GoPro die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 174,72 USD im Vergleich zu 216,71 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert.

Experten taxieren den GoPro-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,140 USD je Aktie.

