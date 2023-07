GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro am Vormittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von GoPro zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die GoPro-Aktie stand in der GVIE-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 3,79 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die GoPro-Aktie. In der GVIE-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 3,79 EUR. In der Spitze legte die GoPro-Aktie bis auf 3,79 EUR zu. Zum GVIE-Handelsstart notierte das Papier bei 3,76 EUR. Zuletzt wechselten via GVIE 312 GoPro-Aktien den Besitzer.

Bei 6,77 EUR erreichte der Titel am 18.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 78,64 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.05.2023 bei 3,55 EUR. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 6,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

GoPro ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ein EPS von 0,09 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 174,72 USD. Im Vorjahresviertel waren 216,71 USD in den Büchern gestanden.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,127 USD je Aktie belaufen.

