GoPro Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von GoPro

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GoPro. Zuletzt ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 6,4 Prozent auf 1,69 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die GoPro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,4 Prozent auf 1,69 USD ab. Die GoPro-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,67 USD nach. Bei 1,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 358.148 GoPro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 2,37 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 40,65 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 0,40 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,36 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

GoPro gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,31 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 186,22 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

2025 dürfte GoPro einen Verlust von -0,130 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

