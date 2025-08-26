GoPro Aktie News: GoPro büßt am Abend ein

DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.597 +0,4%Nas21.583 +0,2%Bitcoin96.238 +0,1%Euro1,1633 -0,1%Öl67,84 +0,9%Gold3.395 +0,1%
27.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GoPro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 1,74 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr fiel die GoPro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 1,74 USD ab. Bei 1,63 USD markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,77 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 775.406 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,37 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 36,60 Prozent zulegen. Bei 0,40 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 77,04 Prozent Luft nach unten.

Für GoPro-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

GoPro ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,31 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 152,64 Mio. USD – eine Minderung von 18,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 186,22 Mio. USD eingefahren.

GoPro wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

