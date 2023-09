GoPro Aktie News: GoPro steigt am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die GoPro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 3,24 USD.

Werte in diesem Artikel

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die GoPro-Papiere um 10:40 Uhr 2,9 Prozent. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 1.614 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 102,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2023 bei 3,14 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

GoPro gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,86 Prozent zurück. Hier wurden 241,02 USD gegenüber 250,69 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,190 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie: Börsenexperte Jim Cramer warnt vor Höhepunkt bei KI - sieht bei Microsoft aber noch Potenzial

GoPro-Aktie an der NASDAQ im Sinkflug: GoPro schreibt rote Zahlen

Ausblick: GoPro legt Quartalsergebnis vor